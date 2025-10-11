Nell' incidente si ribalta con l' auto donna trasferita in ospedale
Si ribalta con l'auto mentre percorreva San Licandro. Incidente questa mattina nel villaggio collinare tra due auto nei pressi della Chiesa. Ad avere la peggio una donna, necessari i soccorsi e il trasferimento al più vicino ospedale. Sul posto con il 118 anche i vigili del Fuoco per estrarre la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: nell - incidente
