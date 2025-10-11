Nell' incendio di Cornaredo Benito Laria è morto per salvare la moglie Carmela Greco | chi sono le vittime

11 ott 2025

A Cornaredo un anziano di 88 anni è uscito sul pianerottolo a chiedere aiuto per poi rientrare in casa tra le fiamme: il figlio è stato il primo a morire nell'incendio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

nell incendio di cornaredo benito laria 232 morto per salvare la moglie carmela greco chi sono le vittime

© Notizie.virgilio.it - Nell'incendio di Cornaredo Benito Laria è morto per salvare la moglie Carmela Greco: chi sono le vittime

