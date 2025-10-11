Nelle Università troppe occupazioni la lettera della ministra Bernini ai rettori | A rischio le borse di studio

«Un nuovo ’68? Non faccio paragoni storici. Ma le occupazioni sono troppe e stanno negando un diritto fondamentale: quello allo studio». Con queste parole la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, è intervenuta entrando nel vivo del dibattito nazionale sulle recenti occupazioni studentesche che stanno interessando numerosi atenei italiani a sostegno della popolazione palestinese e della Global Sumud Flotilla. Bernini ha annunciato di aver scritto una lettera indirizzata alla Crui, la Conferenza dei rettori, e – per loro tramite – a tutti i rettori delle università chiedendo un intervento «fermo e tempestivo» per riportare pienamente operativi gli atenei coinvolti dalle proteste. 🔗 Leggi su Open.online