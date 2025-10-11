Nell' Agrigentino c' è un rilevante bisogno assistenziale il Tar annulla diniego all' accreditamento

Il Tar di Palermo ha accolto il ricorso ed ha annullato il diniego della Regione all'accreditamento di un centro polidiagnostico di Radiologia di Palma di Montechiaro. Per effetto della pronuncia del tribunale amministrativo regionale, l'assessorato regionale della Salute dovrà nuovamente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

