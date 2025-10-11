Siamo volati a Belfast per assistere alla presentazione del Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition, un oggetto da collezione che fa la gioia dei fan della serie HBO. Il nostro mondo è fatto di icone. Immagini, storie, idee e concetti così potenti da segnare l'immaginario popolare. Una potenza iconografica che è condivisa anche dagli oggetti che usiamo tutti i giorni, a cominciare da uno in particolare, quella categoria di dispositivi che ha ormai superato i limiti del banale telefono per diventare catalizzatore di tutto ciò che facciamo e che rappresentiamo: lo smartphone. Ovvio quindi che le icone si incontrino, che lo smartphone vada a vestirsi della potenza evocativa di altre entità che hanno colpito, segnato e definito l'immaginario popolare, come accade per t-shirt e altri accessori che indossiamo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Nel segno de Il trono di spade: ecco Realme 15 Pro, il telefono che porta Westeros nelle nostre mani