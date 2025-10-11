Nel segno de Il trono di spade | ecco Realme 15 Pro il telefono che porta Westeros nelle nostre mani
Siamo volati a Belfast per assistere alla presentazione del Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition, un oggetto da collezione che fa la gioia dei fan della serie HBO. Il nostro mondo è fatto di icone. Immagini, storie, idee e concetti così potenti da segnare l'immaginario popolare. Una potenza iconografica che è condivisa anche dagli oggetti che usiamo tutti i giorni, a cominciare da uno in particolare, quella categoria di dispositivi che ha ormai superato i limiti del banale telefono per diventare catalizzatore di tutto ciò che facciamo e che rappresentiamo: lo smartphone. Ovvio quindi che le icone si incontrino, che lo smartphone vada a vestirsi della potenza evocativa di altre entità che hanno colpito, segnato e definito l'immaginario popolare, come accade per t-shirt e altri accessori che indossiamo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: segno - trono
Nella Croce di Cristo, l'albero della morte è divenuto albero della vita: segno di condanna trasformato in trono di gloria, dove l'amore di Dio si dona fino all'estremo per la salvezza del mondo. ' . - facebook.com Vai su Facebook
Nel segno de Il trono di spade: ecco Realme 15 Pro, il telefono che porta Westeros nelle nostre mani - Siamo volati a Belfast per assistere alla presentazione del Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition, un oggetto da collezione che fa la gioia dei fan della serie HBO. Da movieplayer.it
Il Trono di Spade diventa smartphone: realme scatena il potere di Westeros - Questo non è un logo pigramente schiaffato su una scocca di plastica per capital ... tecnoandroid.it scrive