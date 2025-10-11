Nel nome di Pamela Mastropietro | cittadini politici e istituzioni insieme per ripristinare i simboli della memoria vandalizzati

Una risposta pacata, dignitosa, ma ferma e molto partecipata. Piazza Re di Roma, nella serata di ieri, si è trasformata in un luogo di memoria collettiva nel nome di Pamela Mastropietro: cittadini, politici, istituzioni hanno ripristinato lo striscione e la panchina rossa in memoria della 18enne stuprata, assassinata e fatta a pezzi a Macerata da Innocent Oseghale. Striscione e panchina erano stati deturpati ad agosto con un atto vandalico tanto più vile in quanto rivolto contro il ricordo di una vittima innocente. Pamela, che si trovava nelle Marche perché ospite di una comunità di recupero, era originaria di Roma e della zona di piazza Re di Roma in particolare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

