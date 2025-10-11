Negli aeroporti scatta l’Entry Exit System addio ai timbri sui passaporti | cosa cambia dal 12 ottobre per chi atterra in Europa

Addio ai timbri sui passaporti. A partire da domani, domenica 12 ottobre, entra in vigore il sistema informatico di ingresso e uscita nei 29 Paesi dell’area Schengen. Il nuovo sistema registrerà digitalmente gli ingressi e le uscite, nonché i dati contenuti nel passaporto, le impronte digitali e le immagini facciali dei cittadini extra-Ue che viaggiano per soggiorni di breve durata negli Stati membri europei. L’entrata in vigore, spiega il Consiglio Ue, sarà graduale e i singoli paesi potranno introdurre il nuovo sistema solo in alcuni punti di confine. Dall’ aprile 2026, invece, l’attuazione dovrà essere completata. 🔗 Leggi su Open.online