Nazionali Juve | ben 6 bianconeri in campo questa sera con le rispettive Nazionali Ecco chi giocherà tutti gli impegni e le partite in programma

11 ott 2025

Nazionali Juve: sei giocatori bianconeri in campo questa sera con le rispettive Nazionali. Chi giocherà, tutte le partite in programma. Una serata con il fiato sospeso, tra orgoglio e un pizzico di apprensione. La Juve si ferma per la sosta, ma i suoi campioni non si fermano. Questa sera, saranno ben sei i giocatori bianconeri impegnati con le rispettive nazionali nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Un sabato sera da vivere con il telecomando in mano per i tifosi della Signora. QUI:  Italia fuori dal Mondiale? I possibili danni sportivi, economici e politici. Ecco chi rischia il posto Gli impegni dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Nazionali Juve: ben 6 bianconeri in campo questa sera con le rispettive Nazionali. Ecco chi giocherà, tutti gli impegni e le partite in programma

