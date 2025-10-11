Nazionali Arnautovic supera Polster | è suo il nuovo record assoluto di reti con la maglia dell’Austria

Internews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Nazionali, l’ex Inter Marko Arnautovic scrive una nuova pagina della storia calcistica austriaca superando Toni Polster: il dato. Finalmente, il momento tanto atteso dai tifosi dellAustria è arrivato. Marko Arnautovic, con una quaterna rifilata a San Marino, ha superato Toni Polster come miglior marcatore della storia della Nazionale austriaca, portandosi a 45 reti. Un traguardo storico che segna un altro capitolo importante della carriera dell’ex attaccante dell’ Inter. Le congratulazioni di Toni Polster. Ai microfoni della ORF, Polster ha espresso grande soddisfazione per il nuovo record, commentando: «Avevo già detto in anticipo che Marko avrebbe superato questo record. 🔗 Leggi su Internews24.com

nazionali arnautovic supera polster 232 suo il nuovo record assoluto di reti con la maglia dell8217austria

© Internews24.com - Nazionali, Arnautovic supera Polster: è suo il nuovo record assoluto di reti con la maglia dell’Austria

In questa notizia si parla di: nazionali - arnautovic

nazionali arnautovic supera polsterArnautovic infligge un poker personale al San Marino, arriva a quota 45 reti e supera Toni Polster - Serata scoppiettante per l'ex Inter, Marko Arnautovic che nel match appena concluso valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 contro il San Marino ha segnato la bellezza di quattro gol. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nazionali Arnautovic Supera Polster