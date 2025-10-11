Inter News 24 Nazionali, l’ex Inter Marko Arnautovic scrive una nuova pagina della storia calcistica austriaca superando Toni Polster: il dato. Finalmente, il momento tanto atteso dai tifosi dell’ Austria è arrivato. Marko Arnautovic, con una quaterna rifilata a San Marino, ha superato Toni Polster come miglior marcatore della storia della Nazionale austriaca, portandosi a 45 reti. Un traguardo storico che segna un altro capitolo importante della carriera dell’ex attaccante dell’ Inter. Le congratulazioni di Toni Polster. Ai microfoni della ORF, Polster ha espresso grande soddisfazione per il nuovo record, commentando: «Avevo già detto in anticipo che Marko avrebbe superato questo record. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nazionali, Arnautovic supera Polster: è suo il nuovo record assoluto di reti con la maglia dell’Austria