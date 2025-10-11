Nazionale italiana Lorenzo Lucca ancora escluso | Gattuso gli ha preferito Piccoli della Fiorentina

La mancata convocazione di Lorenzo Lucca da parte del commissario tecnico Rino Gattuso ha sollevato più di un interrogativo tra tifosi e addetti ai lavori. L’attaccante del Napoli, nonostante segnali incoraggianti nelle ultime uscite stagionali, non ha trovato spazio nell’elenco dei convocati per le prossime gare della Nazionale italiana. Gattuso ha deciso di puntare su . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Italia, Lucca escluso dalla Nazionale: Gattuso lo ha chiamato prima delle convocazioni - Il centravanti del Napoli, protagonista di un avvio di stagione tra alti e bassi, non figura nella lista dei convocati di Gennaro Gattuso per le prossime due sfide ... Segnala gonfialarete.com

Italia: Gattuso snobba (due volte) Lucca, ma la scelta più clamorosa è un'altra - A Napoli il peso delle aspettative è certamente più alto così come più elevate sono le ambizioni di ... Si legge su msn.com