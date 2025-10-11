Nazionale italiana Lorenzo Lucca ancora escluso | Gattuso gli ha preferito Piccoli della Fiorentina

Dailynews24.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mancata convocazione di Lorenzo Lucca da parte del commissario tecnico Rino Gattuso ha sollevato più di un interrogativo tra tifosi e addetti ai lavori. L’attaccante del Napoli, nonostante segnali incoraggianti nelle ultime uscite stagionali, non ha trovato spazio nell’elenco dei convocati per le prossime gare della Nazionale italiana. Gattuso ha deciso di puntare su . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nazionale - italiana

Bergamo accoglie la Nazionale italiana: 100 sindaci in tribuna. Gattuso: «Sinner straordinario, ora tocca a noi»

La 'valanga azzurra' in riviera, si è concluso a Cesenatico lo stage dei discesisti della nazionale italiana

“Non ci inginocchiamo”: la decisione delle calciatrici al match contro la nazionale italiana, cosa succede

nazionale italiana lorenzo luccaItalia, Lucca escluso dalla Nazionale: Gattuso lo ha chiamato prima delle convocazioni - Il centravanti del Napoli, protagonista di un avvio di stagione tra alti e bassi, non figura nella lista dei convocati di Gennaro Gattuso per le prossime due sfide ... Segnala gonfialarete.com

nazionale italiana lorenzo luccaItalia: Gattuso snobba (due volte) Lucca, ma la scelta più clamorosa è un'altra - A Napoli il peso delle aspettative è certamente più alto così come più elevate sono le ambizioni di ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nazionale Italiana Lorenzo Lucca