Nato un nuovo cucciolo di rinoceronte nero orientale | al via il concorso per scegliere il nome

È nato allo zoo di Cleveland un cucciolo di rinoceronte nero orientale, specie in grave pericolo d'estinzione. Il piccolo, nato il 13 settembre e pesa 55 chili. Lo zoo ha lanciato un concorso online per scegliere il suo nome e sostenerne la conservazione: "Questo prezioso cucciolo sta già conquistando il cuore del nostro team di cura degli animali".