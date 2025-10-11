L’Italia continua a fare i conti con una crisi demografica che non accenna a fermarsi. Secondo i dati provvisori del Bilancio demografico mensile dell’Istat, pubblicati a ottobre e relativi al periodo gennaio-luglio 2025, la popolazione residente si attesta a 58.927.633 unità, in calo di circa 7.000 persone rispetto all’inizio dell’anno. Nei primi sette mesi del 2025, sono nati appena 198.000 bambini, un dato che segna una flessione del 6,2% rispetto allo stesso periodo del 2024 ma che conferma un trend ormai consolidato. Il nuovo calo delle nascite registrato nel 2025 conferma che l’Italia è entrata in una fase di declino demografico strutturale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Natalità ancora in calo in Italia, -6,2% nel 2025: è un problema per l’economia