Nasce un nuovo palcoscenico teatro Sophia nel cuore della città grazie alla visione di 3 artiste

Ilpescara.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo spazio teatrale apre nel cuore di Pescara con lo scopo di diventare un punto di riferimento culturale vibrante e inclusivo. Il suo nome è Teatro Sophia e l'ubicazione è in via Campbasso 13.L'iniziativa nasce dalla passione e dall’esperienza di tre artiste: Donatella Del Duca, Margherita. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nasce - nuovo

Nasce un nuovo progetto di rigenerazione urbana a Napoli: ecco qual è

Ingegneria elettronica e biomedica, nasce alla Mediterranea un nuovo corso di laurea triennale

Juvecaserta 2021: nasce un nuovo polo di eccellenza per la formazione dei giovani talenti

nasce nuovo palcoscenico teatroCuneo al centro della scena: nasce Dispari Teatro, nuovo Centro di Produzione nazionale - Il presidente Basilotta: "È stato tradito un patto tra lo Stato e un soggetto privato" ... Come scrive targatocn.it

nasce nuovo palcoscenico teatroIl Teatro Greco riparte da Eugenio Barba, nuovo spazio 'rilanciato' da United Artists - L'8 ottobre l'apertura della stagione nello spazio di via Ruggero Leoncavallo con ''Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa', protagonista Lorenzo Gleijeses ... Riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Nasce Nuovo Palcoscenico Teatro