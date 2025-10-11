Nasce Cittadella Bertelli | mr Prada e un piano monstre per la rivoluzione dell' ex Lebole

Firenzetoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In estate Patrizio Bertelli ha firmato il rogito. La ex Lebole, storica e gloriosa fabbrica della moda toscana, non esisterà più. L'affare è stato avviato sul finire della primavera tra l'attuale proprietario, il pistoiese Marco Carrara, e l'imprenditore di Arezzo, presidente del gruppo Prada. Si. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nasce - cittadella

Nasce Cittadella Bertelli: mr. Prada e un piano monstre per la rivoluzione urbana d’Arezzo

Ponzano calcio e Cittadella, nasce l'Academy del calcio giovanile

Terni, riqualificazione Ovidio Laureti: “Nasce la seconda cittadella dello sport”. Novità tribuna coperta

nasce cittadella bertelli mrNasce Cittadella Bertelli: mr. Prada e un piano monstre per la rivoluzione dell'ex Lebole - L’imprenditore toscano sta riprogettando un’area industriale da 150mila mq finita nel degrado. Come scrive firenzetoday.it

Cerca Video su questo argomento: Nasce Cittadella Bertelli Mr