Nasce Cittadella Bertelli | mr Prada e un piano monstre per la rivoluzione dell' ex Lebole

In estate Patrizio Bertelli ha firmato il rogito. La ex Lebole, storica e gloriosa fabbrica della moda toscana, non esisterà più. L'affare è stato avviato sul finire della primavera tra l'attuale proprietario, il pistoiese Marco Carrara, e l'imprenditore di Arezzo, presidente del gruppo Prada. Si. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it