Nasce a Parma FuturoPresente primo grande festival universitario che unisce scienza etica e società

Parma, già Capitale Italiana della Cultura 2020 e futura Capitale Europea dei Giovani 2027, si prepara ad ospitare un evento del tutto nuovo nel panorama universitario italiano: dal 24 al 26 ottobre 2025 si terrà la prima edizione del Festival FuturoPresenteScienza Etica Società, promosso dal. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

nasce parma futuropresente primoNasce a Parma FuturoPresente, il primo grande festival universitario che unisce scienza, etica e società - Dal 24 al 26 ottobre, oltre 100 relatori di prestigio nazionale ed internazionale e 50 eventi in una città che da Capitale della Cultura si prepara a diventare Capitale Europea dei Giovani ... gazzettadiparma.it scrive

NASCE A PARMA IL FESTIVAL UNIVERSITARIO 'FUTUROPRESENTE' (1) - Parma, 10 ott– Parma, già Capitale Italiana della Cultura 2020 e futura Capitale Europea dei Giovani 2027, si prepara ad ospitare un evento del tutto nuovo nel panorama universitario italiano: dal 24 ... Lo riporta 9colonne.it

