Narni Leonardo Bussoletti celebra i dieci anni di Tre Bicchieri Gambero Rosso e nuovi importanti riconoscimenti

Ternitoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leonardo Bussoletti: dieci anni di "Tre Bicchieri" e tanti riconoscimenti. Tutti importanti, che recano il prestigioso marchio del Gambero Rosso. Un traguardo che per l’azienda vitivinicola narnese significa molto più di una cifra tonda. "Essa - afferma Bussoletti -, racconta un percorso fatto di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: narni - leonardo

Ciliegiolo Narni su podio guida associazione sommelier - C'è anche il Ciliegiolo di Narni Ramici 2018 della cantina Leonardo Bussoletti sul podio di "Vitae", la guida ai vini edita dall'associazione italiana sommelier. Si legge su ansa.it

Leonardo Bussoletti - Leonardo Bussoletti ha saputo dare lustro all’intero territorio di Narni attraverso il grechetto, il trebbiano e, soprattutto, il ciliegiolo: tre vitigni autoctoni che sono le cultivar di riferimento. Riporta gamberorosso.it

Cerca Video su questo argomento: Narni Leonardo Bussoletti Celebra