Napoli tre arresti per droga in 24 ore | in manette un 22enne un 21enne e un 46enne

Controlli della Polizia di Stato: sequestrati cocaina, hashish e marijuana nei quartieri Vicaria, Montecalvario e Decumani. Napoli – Proseguono i servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Nelle ultime 24 ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre persone: un 22enne di origini nigeriane, un 21enne della Repubblica Dominicana e un 46enne napoletano, tutti già noti alle forze dell’ordine. Il 22enne è stato inoltre arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Spaccio in piazza San Francesco di Paola: arrestato 22enne dopo un inseguimento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

