Nella tarda serata di ieri gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato hanno arrestato un 45enne napoletano, con precedenti di polizia, per furto aggravato. L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa per un furto in corso in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, tenta di rubare il registratore di cassa: arrestato 45enne