Napoli tenta di rubare il registratore di cassa | arrestato 45enne
Nella tarda serata di ieri gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato hanno arrestato un 45enne napoletano, con precedenti di polizia, per furto aggravato. L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa per un furto in corso in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: napoli - tenta
Napoli, tenta di rubare una moto a piazzale Tecchio: arrestato 47enne
Napoli, tenta di rubare una moto in sosta: arrestato
Detenuto tenta evasione dal carcere di Napoli Poggioreale, preso
di mercato dalla Gazzetta: "Il Napoli tenta il colpo dall'Atletico Madrid!" IL NOME https://shorturl.at/mZPeV - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, minorenne tenta di rubare un rolex da 35mila euro: arrestato - Minorenne arrestato dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza e polizia. Riporta ilmattino.it