Napoli spacciatori a turno Il comandante | vi spiego i rischi dell’Amnèsia bagnata con eroina

Quotidiano.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, 11 ottobre 2025 - Piazze di spaccio a Napoli  come "veri e propri rami d'azienda, frange di un sistema più complesso, che è poi l'organizzazione della criminalità organizzata". Il maggiore dei carabinieri Giordano Tognoni, comandante della compagnia Napoli centro, parte da qui per spiegare il mercato degli stupefacenti in quella che resta una meravigliosa città di rango europeo. "L'impegno dello Stato è massimo - ribadisce -. L'attività preventiva e repressiva è quotidiana". Gli spacciatori fanno i turni. Comandante, si parla di insospettabili che coprono un turno, come in fabbrica, e poi svaniscono. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

