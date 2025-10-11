Napoli spacciatori a turni e rischi dell’amnesia
Napoli, 11 ottobre 2025 - Piazze di spaccio come "veri e propri rami d'azienda, frange di un sistema più complesso, che è poi l'organizzazione della criminalità organizzata". Il maggiore dei carabinieri Giordano Tognoni, comandante della compagnia Napoli centro, parte da qui per spiegare il mercato degli stupefacenti in quella che resta una meravigliosa città di rango europeo. "L'impegno dello Stato è massimo - ribadisce -. L'attività preventiva e repressiva è quotidiana". Gli spacciatori fanno i turni. Comandante, si parla di insospettabili che coprono un turno, come in fabbrica, e poi svaniscono. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In piazza Bellini a Napoli ogni mese arrestati almeno 3 spacciatori. L’ultimo poche ore fa
Napoli. Spacciatori incensurati e insospettabili. Questa volta anche sfortunato. Carabinieri arrestano 29enne
