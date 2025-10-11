Napoli segnali positivi | l’azzurro si candida per il Torino

Spazionapoli.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manca una settimana esatta a Torino-Napoli, partita valida per la settima giornata di Serie A, e un azzurro, finora ai margini, potrebbe conquistarsi la sua prima chance da titolare. Una campagna acquisti a dir poco faraonica, quella operata dalla società azzurra durante la sessione di mercato estiva e che ha portato già i suoi frutti. Da De Bruyne a Hojlund, passando per Beukema e Gutierrez, i nuovi azzurri hanno dimostrato di poter essere un valore aggiunto in questo Napoli. Purtroppo, non tutti sono riusciti ad inserirsi completamente e, la sfida di sabato, sembra cascare proprio a fagiolo. Torino-Napoli, possibile chance per l’azzurro: i dettagli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli segnali positivi l8217azzurro si candida per il torino

© Spazionapoli.it - Napoli, segnali positivi: l’azzurro si candida per il Torino

In questa notizia si parla di: napoli - segnali

Napoli, prime fatiche e buoni segnali: De Bruyne e Spinazzola suonano la carica

Napoli, segnali positivi: due aspetti hanno convinto

Chiesa al Napoli, da Liverpool arrivano segnali: cosa sta succedendo

Napoli sconfitto all’esordio ma i segnali sono positivi - I segnali dati dai partenopei però lasciano ben sperare. Come scrive calcioinpillole.com

Napoli, infortunio Rrahmani: quando torna il difensore, ci sono segnali positivi - Amir Rrahmani, fermato da una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra rimediata in nazionale, ha saltato la sfida di campionato con la Fiorentina e con ogni probabilità non ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Segnali Positivi L8217azzurro