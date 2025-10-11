Napoli | rinnovo Rrahmani fino al 2028
Amir Rrahmani sta per firmare il rinnovo di contratto con la SSC Napoli! A lanciare la notizia è l’edizione odierna de Il Mattino secondo cui il difensore kosovaro prolungherà la permanenza in maglia azzurra fino ai 34 anni. “Non può ancora annunciare quando ritornerà in campo, perché la lesione al bicipite femorale non è ancora . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
In questa notizia si parla di: napoli - rinnovo
Calciomercato Inter LIVE: il retroscena sul sorpasso sul Napoli per Diouf, Bastoni verso il rinnovo?
Juventus Women, UFFICIALE il rinnovo di quattro prestiti: operazioni chiuse con Bologna e Napoli
Rinnovo Assegno di inclusione di agosto, a Napoli migliaia sotto il sole alle Poste: litigi e malori
L'agente di Alex Meret, Federico Pastorello, è tornato a parlare della trattativa per il rinnovo del contratto del portiere con il Napoli Il procuratore conferma come per l'estremo difensore fossero arrivate almeno 4-5 offerte, ma la volontà di restare in azzurr - facebook.com Vai su Facebook
Possibile rinnovo a vita col Napoli per Leonardo Spinazzola Come riferito da Valter De Maggio, i partenopei avrebbero già avviato i contatti con l’esterno umbro con l’obiettivo di definire il tutto entro dicembre #Napoli #Spinazzola #SpazioNapoli - X Vai su X
Napoli – UFFICIALE: rinnovo Rrahmani fino al 2028 - A lanciare la notizia è l’edizione odierna de Il Mattino secondo cui il difensore ... Scrive dailynews24.it
Napoli, Rrahmani rinnova fino al 2028: accordo con opzione - Amir Rrahmani, pronto il rinnovo col Napoli fino al 2028 con opzione fino al 2029. europacalcio.it scrive