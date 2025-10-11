Napoli rinnovo ad un passo | sarà uno dei più pagati della rosa le cifre

In queste due, interminabili, settimane di pausa per le Nazionali c’è però il tempo di portare avanti tutte le trattative rimaste in sospeso. Tra queste, spiccano quelle relative ai rinnovi. Un Napoli, quello di questo inizio stagione apparso piuttosto solito nonostante qualche piccola, fisiologica sbandata qua e là. Solidità che si fonda, qualora ci fossero dubbi, su meccanismi e uomini consolidati da tempo. E sono proprio questi pilastri della squadra azzurra a fare le fortune di Antonio Conte, che può così contare sui cosiddetti “fedelissimi”. Tra questi, ne spicca uno particolarmente meritevole di rinnovo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

