Napoli pusher 41enne arrestato | pedinamento dei Carabinieri porta al sequestro di hashish

Operazione dei militari di Poggioreale tra Napoli e Casoria: l’uomo nascondeva oltre 800 grammi di hashish e materiale per il confezionamento della droga.. Napoli – Un’operazione di pedinamento condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Poggioreale ha portato all’arresto di un uomo di 41 anni, R. E. K., accusato di detenzione di droga a fini di spaccio. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Proviniciale Carabinieri di Napoli. L’auto sospetta e l’inseguimento fino a Casoria. Durante un servizio di controllo nel quartiere orientale di Napoli, i militari hanno notato un’auto con a bordo un uomo che procedeva lentamente, come se cercasse qualcuno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it