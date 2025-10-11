Napoli nella top 3 d’Europa il record è straordinario
Il Napoli di Antonio Conte non solo macina punti su punti, ma batte anche anche un nuovo, strepitoso record. Ecco i dettagli. Gli azzurri di questo inizio stagione sono apparsi subito concentrati e pronti a regalare gioie a tutto il popolo napoletano, coniugando la solita attenzione difensiva a una nuova e più fluida proposta di gioco. In tal senso, la grande forza della compagine azzurra continua a essere la grande stabilità difensiva (anche se minore rispetto all’anno scorso) e una grande ferocia nel pressing. Di conseguenza, nessuna sorpresa: è un record meritato. Napoli, il record è tuo: i dettagli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - europa
Napoli, gli sforzi di De Laurentiis per portare il club sul tetto d’Europa: dal mercato al nuovo stadio
Bergomi: «Il Napoli è l’unica squadra italiana che può competere in Europa. Lo scudetto lo vince…»
Napoli, un profilo di livello internazionale per completare il centrocampo? Kessiè vuole ritornare in Europa
MSC WORLD EUROPA: L'INNOVAZIONE DELLE CROCIERE DA NAPOLI! 7 NOTTI TRA 4 NAZIONI DA SOGNO Italia ? Malta ? Spagna ? Francia Partenza ESCLUSIVA da NAPOLI! ? QUANDO: 06 - 13 Luglio 2026 IMBARCO: Napoli DESTI Vai su Facebook
Caso Osimhen: non ci sarà alcuna sanzione sportiva per il Napoli e De Laurentiis. Come scrissero i giudici, solo la Juventus fu punita essendo il solo club ad avere elevato l'illecito a sistema Nessuno lo ricorda ma nel processo "Plusvalenze bis" il Napoli non - X Vai su X
PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-PISA 3-2: serataccia per Di Lorenzo e Hojlund, Lucca affonda la sua ex - Pisa, il posticipo che chiude la quarta giornata di campionato di Serie A. Si legge su calciomercato.it
PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-NAPOLI 1-3: Hojlund l’incubo di Pongracic, De Bruyne fa il professore - Napoli: grande vittoria degli azzurri trascinati da Hojlund e De Bruyne Partita senza storia. Segnala calciomercato.it