Napoli-Juve duello di mercato | i bianconeri puntano un obiettivo azzurro
Quella tra Napoli e Juve non è solo un avvincente sfida di campionato, ma anche un continuo duello di mercato. In tal senso, un uovo obiettivo è finito nel mirino di entrambe le compagini. Nonostante il mercato non aprirà prima di gennaio, quest’ultimo non dorme letteralmente mai. Tutte le big sono alla ricerca dei rinforzi giusti per puntellare la squadra e garantire la massima competitività. Napoli e Juve non sono ovviamente da meno: entrambe le compagini hanno individuato alcune lacune da colmare il prima possibile e sono già attive per bruciare qualsiasi tipo di concorrenza. Napoli e stregate dal giovane talento: cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Juve, che sgarbo a Conte: Tudor avrà il sogno di mercato del Napoli
Beffa per Napoli e Juve sul mercato: sfumano due campioni
Mauro sulla Serie A: «Napoli al primo posto, perché ha vinto e si è rinforzato. L’Inter è una corazzata, il Milan e la Juve…»
