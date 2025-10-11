Napoli Inter preoccupa un fattore in vista della sfida del Maradona | sarà corsa contro il tempo
A due settimane dal big match tra Napoli e Inter, il manto erboso dello stadio Diego Armando Maradona torna a far discutere. Secondo quanto riportato dal portale NapoliNetwork, il terreno di gioco dell’impianto partenopeo presenterebbe diverse irregolarità e zone danneggiate, una situazione che desta preoccupazione in vista della sfida di cartello valida per la nona giornata di Serie A. Le alte temperature e l’utilizzo intenso del campo nelle ultime settimane avrebbero messo a dura prova la qualità del prato, visibilmente usurato in più punti. Il problema non sarebbe solo estetico: le condizioni attuali del terreno potrebbero influenzare la qualità del gioco, specialmente per due squadre che fanno del possesso palla e della rapidità negli scambi la loro arma principale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
