Napoli Inter in vista del match al Maradona problemi al manto erboso! Brutte notizie per lo spettacolo ma c’è tempo

Inter News 24 Napoli Inter, in vista del match al Maradona problemi al manto erboso che presenta irregolarità, ma c'è ancora tempo per sistemare. Il portale NapoliNetwork ha sollevato preoccupazioni riguardo alle condizioni del terreno di gioco dello stadio Diego Armando Maradona, che fra d ue settimane ospiterà il tanto atteso big match di Serie A tra Napoli e Inter. Le immagini del campo, pubblicate recentemente, rivelano un manto erboso in non perfette condizioni: diverse aree ingiallite e alcune irregolarità, in particolare lungo le fasce laterali e nelle vicinanze delle panchine. Questi problemi sembrano essere stati causati dalle prime partite giocate e dalle condizioni meteo avverse che hanno colpito il capoluogo campano nelle scorse settimane.

