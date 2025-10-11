Napoli Inter in vista del match al Maradona problemi al manto erboso! Brutte notizie per lo spettacolo ma c’è tempo
Inter News 24 Napoli Inter, in vista del match al Maradona problemi al manto erboso che presenta irregolarità, ma c’è ancora tempo per sistemare. Il portale NapoliNetwork ha sollevato preoccupazioni riguardo alle condizioni del terreno di gioco dello stadio Diego Armando Maradona, che fra d ue settimane ospiterà il tanto atteso big match di Serie A tra Napoli e Inter. Le immagini del campo, pubblicate recentemente, rivelano un manto erboso in non perfette condizioni: diverse aree ingiallite e alcune irregolarità, in particolare lungo le fasce laterali e nelle vicinanze delle panchine. Questi problemi sembrano essere stati causati dalle prime partite giocate e dalle condizioni meteo avverse che hanno colpito il capoluogo campano nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: napoli - inter
Toni, le parole su Gattuso e la corsa Scudetto Inter-Napoli: «Partenopei favoriti. La Nazionale può ripartire»
Lookman, Inter e Napoli fanno sul serio: chi è in pole nella trattativa
Niente Inter, né Juventus, Donnarumma al Napoli: l’affare prende quota
Youth League: le italiane cercano la prima vittoria Napoli, Inter, Juventus e Atalanta stanno vivendo un avvio difficile in Europa. Nonostante la qualità dei loro vivai, trovare il primo successo in Youth League non è semplice. Il percorso europeo è però una - facebook.com Vai su Facebook
Info biglietti per i prossimi impegni al Maradona Napoli vs Inter Napoli vs Como Napoli vs Eintracht Francoforte Scopri di più sui biglietti delle sfide: https://sscnapoli.it/tutte-le-info-per-i-biglietti-delle-prossime-sfide-del-napoli-inter-como-e-eintracht-fr - X Vai su X
Calcio a 5, Napoli espugna Genzano nel big match del 3° turno di Serie A - Calato il sipario sul terzo turno (infrasettimanale) della Regular Season di Serie A di calcio a 5. Secondo oasport.it
Napoli, Conte: “Stiamo mettendo le basi per il futuro. Sarà l’anno più complesso” - Il Napoli di Antonio Conte ha ospitato il Genoa nel match di domenica 5 ottobre: le parole dell'allenatore azzurro nel post partita ... Lo riporta gianlucadimarzio.com