Napoli furto nel Centro Storico | 45enne arrestato dopo il colpo in un negozio
L’uomo, con precedenti specifici, è stato bloccato dal titolare e arrestato dalla Polizia di Stato in via San Giovanni Maggiore Pignatelli. Napoli – Proseguono i controlli della Polizia di Stato nel cuore del Centro Storico di Napoli, dove nella tarda serata di ieri gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato un 45enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per furto aggravato. L’intervento immediato della Polizia in via San Giovanni Maggiore Pignatelli. Tutto è accaduto nella serata di ieri, quando la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione di un furto in corso in un esercizio commerciale di via San Giovanni Maggiore Pignatelli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
