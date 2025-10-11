Napoli folle opzione per il vice Anguissa | arriva dall’Arabia ma c’è un problema
Il Napoli a gennaio avrà il problema di sostituire Anguissa: c’è una folle opzione araba nella mente dei dirigenti ma c’è un ostacolo (Lapresse) – SerieAnews Il Napoli primo in classifica nell’ultima di campionato ha vinto in rimonta e soffrendo più del dovuto contro il Genoa. Il Grifone era passato in vantaggio, poi i partenopei si sono scatenati nel secondo tempo ed hanno capovolto risultato e partita, portando a casa l’intera posta in palio e conservando il primo posto in classifica. Determinanti gli ingressi in campo di Leonardo Spinazzola e Kevin De Bruyne, partiti inizialmente dalla panchina nel più logico dei turn over. 🔗 Leggi su Serieanews.com
