Napoli domina in casa | imbattuto dal 2022 solo Liverpool e Monaco con lui

Forzazzurri.net | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Stadio Maradona si conferma un baluardo inespugnabile. Dal 8 dicembre 2022, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - domina

Libero elogia De Laurentiis: “Oggi domina il mercato, ha capito che il Napoli doveva diventare un brand internazionale”

Il Napoli di Conte è sempre lo stesso. Domina senza emozionare. In attacco è ancora stitico, ma poi vince

De Bruyne e Modric i colpi più apprezzati dai tifosi, il belga del Napoli domina il sondaggio

Cerca Video su questo argomento: Napoli Domina Casa Imbattuto