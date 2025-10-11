Napoli Conte lo valuta ancora | chance importante per un azzurro
Il tecnico del Napoli valuta il posto da titolare, l’azzurra scalpita e si guadagna un vantaggio enorme: i dettagli. Il Napoli si allena e recupera le energie in vista del ritorno in campo. Gli azzurri di Antonio Conte affronteranno il Torino per proseguire la striscia di risultati positivi dopo le vittorie con Sporting Lisbona in Champions League e con Genoa in campionato. Antonio Conte dovrà compiere una serie di scelte complicate, soprattutto in virtù di alcuni giocatori che cercano spazio. Napoli, Neres verso una maglia da titolare col Torino. Tra questi anche David Neres, titolare contro il Genoa senza brillare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - conte
Affare Napoli, è ufficiale: che colpo per Conte
Il Napoli ora vende, sorpresa Conte: addio al big a cifra stracciata
Il file di Napoli a Noa Lang e Conte continua a creare la sua super squadra
+++ Gasperini: "È vero, parlai col Napoli prima di Conte! Vi racconto com'è andata" LA CONFERMA https://shorturl.at/Hmn5S - facebook.com Vai su Facebook
Giusto? https://chiamarsibomber.com/news/calcio-italiano/napoli-rinnovo-fedelissimo-conte-spinazzola-a-vita… #Napoli #Conte - X Vai su X
Napoli-Genoa: probabili formazioni. Conte valuta un cambio di sistema - Probabili formazione di Napoli e Genoa, le due squadre si affrontano per la sesta giornata del campionato di Serie A 2025- Scrive areanapoli.it
Napoli, quanti infortuni per Conte. Attesa Politano, per Lobotka anche l’Inter a rischio - Il regista del Napoli si è stirato e andrà valutato nelle prossime settimane. Si legge su msn.com