Il tecnico del Napoli valuta il posto da titolare, l’azzurra scalpita e si guadagna un vantaggio enorme: i dettagli. Il Napoli si allena e recupera le energie in vista del ritorno in campo. Gli azzurri di Antonio Conte affronteranno il Torino per proseguire la striscia di risultati positivi dopo le vittorie con Sporting Lisbona in Champions League e con Genoa in campionato. Antonio Conte dovrà compiere una serie di scelte complicate, soprattutto in virtù di alcuni giocatori che cercano spazio. Napoli, Neres verso una maglia da titolare col Torino. Tra questi anche David Neres, titolare contro il Genoa senza brillare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Conte lo valuta ancora: chance importante per un azzurro