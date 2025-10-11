Napoli colpito con il taser morì in ambulanza | indagati 5 carabinieri

Aperto un fascicolo con l'ipotesi di "eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi" per i componenti della pattuglia che affrontò il 6 ottobre il 35enne Anthony Ihaza Ehogonoh. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, colpito con il taser morì in ambulanza: indagati 5 carabinieri

In questa notizia si parla di: napoli - colpito

Autista di bus aggredito nel cuore di Napoli, la denuncia: "Colpito al volto con diversi pugni"

Cicalone aggredito a Napoli: “Erano due africani, uno mi ha colpito con un bastone e ha cercato di rubare la telecamera”

Lo youtuber Simone Cicalone aggredito fuori dalla stazione di Napoli: “Colpito con un pezzo di legno”

Napoli, morto un immigrato colpito da taser. Per vedere il servizio completo di @angelomacchia visita @MedInfinityIT #quartarepubblica - X Vai su X

Napoli, morto un immigrato colpito da taser. Per vedere il servizio completo di @angelomacchiavello visita @mediasetinfinity #quartarepubblica Vai su Facebook

A Napoli un uomo colpito con un taser da un carabiniere è morto durante il tragitto verso l’ospedale - A Napoli è morto un uomo di 35 anni che durante un intervento dei carabinieri era stato colpito con un taser, una pistola a impulsi elettrici. Segnala ilpost.it

Napoli, morto in ambulanza un uomo di 35 anni dopo essere stato colpito con un taser - Un uomo di 35 anni è morto in ambulanza mentre veniva trasportato all’ospedale di Napoli dopo essere stato colpito con un taser dai Carabinieri intervenuti per sedare una lite in famiglia, segnalata p ... Da tg.la7.it