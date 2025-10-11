Napoli colpi di pistola nella notte a piazza Bellini | indaga la Polizia

Movida sotto shock: esplosi diversi colpi d’arma da fuoco, nessun ferito. Rinvenuti e sequestrati bossoli dagli agenti del commissariato Decumani dove si sono verificati i fatti in Piazza Bellini, a Napoli. Momenti di paura la scorsa notte in piazza Bellini, cuore della movida del centro storico, dove sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco. . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, colpi di pistola nella notte a piazza Bellini: indaga la Polizia

