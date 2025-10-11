Napoli Chiaiano oltre 1 kg di droga in casa | arrestato un 31enne
Sequestrati più di 1 kg di marijuana e 90 g di hashish durante i controlli della Polizia di Stato al il 31 enne di origini ucraine. Napoli Chiaiano – Proseguono i servizi straordinari della Questura di Napoli contro il traffico di stupefacenti e la detenzione abusiva di armi. Nel pomeriggio del 10 ottobre 2025, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 31 anni, di origine ucraina, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Controlli mirati nei quartieri Arenella e Vomero. Gli agenti dei Commissariati Arenella e Vomero, impegnati nei servizi predisposti dalla Questura, hanno eseguito un controllo nell’abitazione del 31enne, a Chiaiano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
napoli - chiaiano
