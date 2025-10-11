Il primo posto in classifica non ha risolto tutti i problemi in casa azzurra. Conte ha ancora bisogno di un rinforzo importante e il suo ds è pronto ad ovviare a questa mancanza. Il Napoli è tornato in vetta alla classifica di Serie A grazie al successo contro il Genoa. Un match complicato, che gli uomini di Conte sono riusciti a riprendere, portandosi al primo posto insieme alla Roma. Una sfida, appunto, tutt’altro che semplice per gli azzurri, che prima sono andati sotto nel risultato e poi hanno perso pezzi importanti per la strada come Politano e Lobotka. E non sono gli unici problemi che Antonio Conte deve affrontare. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Napoli, c’è un buco enorme in rosa: Manna ha già il piano A, B e C per risolverlo