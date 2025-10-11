Napoli blitz antidroga a Fuorigrotta | arrestati un 35enne e la compagna sequestrati droga soldi e telecamere di sorveglianza

Pedinamento notturno dei carabinieri di Bagnoli: scoperto un appartamento usato come base per lo spaccio con marijuana, hashish e cocaina pronti alla vendita.. Un blitz antidroga in piena regola quello avvenuto questa notte ed effettuato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Bagnoli. Sono le 23 e i militari seguono con discrezione S. P., 35enne già noto alle forze dell’ordine. Il pedinamento inizia nelle strade di Fuorigrotta e si trascina fino al quartiere Chaia, nel centro della movida. I movimenti del 35enne a bordo della propria Toyota Aygo sono sospetti e il controllo avviene a Piazza della Repubblica poco prima delle 2. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it