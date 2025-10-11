Napoli Basketball che sorpresa | spunta il calciatore azzurro all’Alcott Arena – VIDEO

Ospite a sorpresa allAlcott Arena, teatro del match di questa sera tra il Napoli Basketball e il Pallacanestro Trieste: spunta il giocatore del club azzurro. Clima frizzante all’ Alcott Arena, dove questa sera è di scena l’incontro tra il Napoli Bastekball e il Pallacanestro Trieste. Non mancano nemmeno le sorprese per tutti i tifosi che sono corsi all’impianto per sostenere i propri beniamini: una di esse, riguarda la presenza di un giocatore di proprietà della SSC Napoli, ossia Alessandro Buongiorno, così come testimoniato dalle immagini pubblicate sui social di Spazio Napoli. Buongiorno all’Alcott Arena per il Napoli Basketball: le immagini. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

