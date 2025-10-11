Napoli Basket ko all' esordio casalingo | Trieste passa al PalaBarbuto

Non si conclude nel migliore dei modi la prima casalinga del Napoli Basket. Gli azzurri, al termine di un match tirato e combattuto, hanno la peggio per 79-84 contro Trieste. Gli uomini di Magro pagano l'assenza di Bolton per infortunio, che incide sulle rotazioni, e un black out in attacco nella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

