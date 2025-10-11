Nadia Battocletti non si ferma più | Ora posso giocarmela con tutte!

L’ottava edizione del Festival dello Sport di Trento ha accolto una delle atlete più amate e simboliche del panorama italiano: Nadia Battocletti, orgoglio trentino e talento cristallino dell’atletica azzurra. Con la sua consueta semplicità e un sorriso che non tradisce mai l’emozione, la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: nadia - battocletti

A che ora Nadia Battocletti oggi ai Campionati Italiani di atletica: programma preciso, tv, streaming

Nadia Battocletti prova una progressione sui 5000, poi la smorfia dopo il traguardo agli Assoluti

Nadia Battocletti firma la doppietta agli Assoluti: allungo risolutivo sui 1500, sgambata pimpante

Le notizie di oggi dalle Valli del Noce: Nadia Battocletti si racconta al Festival dello Sport APT: Dimaro Folgarida dimissiona Marco Katzemberger. La replica di Rizzi Caldes, il vino buono dell'Ultima cena Rotaliana, sequestri di droga Trentino premi - facebook.com Vai su Facebook

#Radio1 a #ilfestivaldellosport di Trento. Oggi, nel talk con Filippo Corsini e @shalafi81 del #GR, ospiti la grande campionessa di atletica Nadia #Battocletti e Giovanni #Malago, presidente della fondazione Milano Cortina 2026 - X Vai su X

La corsa di Nadia Battocletti tra allenamenti e sogni, famiglia e studio, fatica e felicità. L'azzurra protagonista al Festival dello sport - Protagonista Nadia Battocletti, che ancora non si rende conto di aver scritto la storia dell’atletica italiana, prim ... Lo riporta ildolomiti.it

FESTIVAL SPORT, NADIA BATTOCLETTI: INGEGNERIA? PIU’ DIFFICILE DELL’ATLETICA - Trento, 10 ott – Nadia Battocletti, argento olimpico e mondiale nei 10. Da 9colonne.it