Nacho Russo onora il padre scomparso segnando | Se non fossi andato a giocare mi avrebbe insultato Espn

Poche ore dopo la scomparsa di Miguel Ángel Russo, suo figlio Nacho ha scelto il modo più bello per ricordarlo: scendere in campo e giocare a calcio. Nel match (finito 1-1) tra Tigre e Newell’s al Coloso Marcelo Bielsa di Rosario, la città dove l’ex allenatore aveva chiesto di spargere parte delle sue ceneri, il giovane attaccante ha regalato un’immagine commovente. Nacho Russo ha segnato il gol del vantaggio per il Tigre poco dopo la morte del padre, ex calciatore e allenatore molto noto in Argentina: «Se non fossi andato a giocare mi avrebbe insultato», ha raccontato a Espn. Oltre all’emozione per la rete, ha mostrato un tatuaggio con una frase che riassume l’eredità più profonda lasciata del padre: “Tutto si cura con l’amore”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nacho Russo onora il padre scomparso segnando: «Se non fossi andato a giocare mi avrebbe insultato» (Espn)

