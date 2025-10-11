Nacho Russo onora il padre scomparso segnando | Se non fossi andato a giocare mi avrebbe insultato Espn

Ilnapolista.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poche ore dopo la scomparsa di Miguel Ángel Russo, suo figlio Nacho ha scelto il modo più bello per ricordarlo: scendere in campo e giocare a calcio. Nel match (finito 1-1) tra Tigre e Newell’s al Coloso Marcelo Bielsa di Rosario, la città dove l’ex allenatore aveva chiesto di spargere parte delle sue ceneri, il giovane attaccante ha regalato un’immagine commovente. Nacho Russo ha segnato il gol del vantaggio per il Tigre poco dopo la morte del padre, ex calciatore e allenatore molto noto in Argentina: «Se non fossi andato a giocare mi avrebbe insultato», ha raccontato a Espn. Oltre all’emozione per la rete, ha mostrato un tatuaggio con una frase che riassume l’eredità più profonda lasciata del padre: “Tutto si cura con l’amore”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

nacho russo onora il padre scomparso segnando se non fossi andato a giocare mi avrebbe insultato espn

© Ilnapolista.it - Nacho Russo onora il padre scomparso segnando: «Se non fossi andato a giocare mi avrebbe insultato» (Espn)

In questa notizia si parla di: nacho - russo

nacho russo onora padreNacho Russo onora il padre scomparso segnando: «Se non fossi andato a giocare mi avrebbe insultato» (Espn) - Nacho Russo rende omaggio al padre Miguel Ángel segnando un gol e mostrando un tatuaggio: “Tutto si cura con l’amore”, riporta Espn. Riporta ilnapolista.it

nacho russo onora padreIl figlio di Russo segna poche ore dopo la morte del padre: “Non fossi andato a giocare mi avrebbe insultato” - Nacho Russo segna poche ore dopo la morte del padre Miguel Angel Russo, ex calciatore e allenatore notissimo in Argentina: "Non fossi andato a giocare ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Nacho Russo Onora Padre