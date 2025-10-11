Musica il cantautore palermitano Alessio Bondì in concerto a Rio de Janeiro

Palermotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantautore siciliano Alessio Bondì porta in scena il suo quarto album 'Runnegghiè' in Brasile, con un concerto che si terrà il 20 ottobre alle 18.30 al Teatro Italia di Rio de Janeiro. Lo riferisce l'Istituto italiano di cultura (IIC) di Rio. "Non si tratta di un semplice spettacolo ma di un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musica - cantautore

Lutto nel mondo della musica, morto il rapper romano Jesto. Era il figlio del cantautore Stefano Rosso

Ivan Graziani, a 80 Anni dalla Nascita, Rivive su un Murale a Nepezzano: Musica e Ricordi per il Cantautore

Gigi D'Alessio, dal 18 luglio il brano Un selfie con la vita - Un selfie con la vita (GGD Edizioni Srl/Sony Music) è il nuovo singolo di Gigi D'Alessio, in uscita il 18 luglio. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Cantautore Palermitano Alessio