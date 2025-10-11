Musica il cantautore palermitano Alessio Bondì in concerto a Rio de Janeiro
Il cantautore siciliano Alessio Bondì porta in scena il suo quarto album 'Runnegghiè' in Brasile, con un concerto che si terrà il 20 ottobre alle 18.30 al Teatro Italia di Rio de Janeiro. Lo riferisce l'Istituto italiano di cultura (IIC) di Rio. "Non si tratta di un semplice spettacolo ma di un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: musica - cantautore
Lutto nel mondo della musica, morto il rapper romano Jesto. Era il figlio del cantautore Stefano Rosso
Ivan Graziani, a 80 Anni dalla Nascita, Rivive su un Murale a Nepezzano: Musica e Ricordi per il Cantautore
ICYMI: Dopo aver interpretato Califano, l’attore e cantautore torna alla musica e pubblica il nuovo singolo “Yamamai”: “Parla di un amore finito con ancora qualcosa da dire” Vai su Facebook
Oggi, nel 1945, nasceva il grande #IvanGraziani : chitarrista straordinario, cantautore visionario e voce originalissima della musica italiana. La sua capacità di unire poesia, ironia e rock ha lasciato un indimenticabile (e rimpianto) segno nella nostra musica. Fi - X Vai su X
Gigi D'Alessio, dal 18 luglio il brano Un selfie con la vita - Un selfie con la vita (GGD Edizioni Srl/Sony Music) è il nuovo singolo di Gigi D'Alessio, in uscita il 18 luglio. Secondo ansa.it