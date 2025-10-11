Muore in moto a 40 anni sulla strada panoramica | schianto contro un’auto
Pesaro, 11 ottobre 2025 – Un’altra vita spezzata sull’ Apecchiese in un terribile incidente stradale. Un motociclista di 40 anni, originario della provincia di Arezzo, è morto oggi in tarda mattinata in un violento incidente avvenuto lungo la strada statale 257, nel territorio del Comune di Piobbico, in provincia di Pesaro Urbino. Incidente a Ferrara, 3 morti. Chiusa per ore l’Adriatica Lo scontro, frontale, è avvenuto al chilometro 33,350 e ha coinvolto una moto e un’auto. L’impatto è stato devastante. Per il centauro, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
