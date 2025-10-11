Muore colpito dal taser indagati 5 carabinieri

Cinque carabinieri sono stati iscritti nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un uomo di 35 anni deceduto in ambulanza a Napoli il 6 ottobre scorso, in via Nicola Fornelli, nel quartiere di Chiaia, dopo essere stato colpito con un taser dai militari intervenuti per bloccarlo. "Noi stiamo coi carabinieri", ha così commentato la vicenda il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi. Per martedì mattina è in programma l'autopsia sul corpo del 35enne. L'iscrizione dei carabinieri nel registro degli indagati, si sottolinea in ambienti giudiziari, è un atto dovuto proprio per procedere all'esame medico legale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

