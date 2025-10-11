Muore colpito da taser indagati cinque carabinieri
Tempo di lettura: 2 minuti Si attende dall’ autopsia in programma per martedì prossimo la verità sulla morte dell’ uomo di 35 anni deceduto in ambulanza a Napoli il 6 ottobre scorso, in via Nicola Fornelli, nel quartiere di Chiaia, dopo essere stato colpito con un taser dai Carabinieri intervenuti per bloccarlo. L’uomo era andato in escandescenze e dopo una lite all’interno della sua abitazione aveva fatto resistenza ai militari intervenuti sul posto. Cinque carabinieri sono stati iscritti nel registro degli indagati, come atto dovuto, per procedere all’autopsia sul corpo dell’uomo. Il Mattino e la Repubblica Napoli riferiscono dei militari indagati nell’inchiesta della Procura che ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: muore - colpito
Mario Ramadori muore davanti alla moglie colpito da un albero nei campi
Padovano muore in Ucraina colpito dalle bombe: «Il 21enne si era arruolato per difendere la terra che aveva nel cuore»
Colpito da un malore improvviso, muore a 20 anni: addio a Simone
Napoli, colpito con taser muore in ambulanza: indagati 5 carabinieri #napoli #taser https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/napoli-colpito-con-taser-morto-indagati-carabinieri_104504270-202502k.shtml… - X Vai su X
Operaio muore in cantiere colpito da una trave: lavori abusivi e nessun contratto regolare. Servizio di #FlavioCerbone #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Muore colpito da taser, indagati cinque carabinieri - Si attende dall'autopsia in programma per martedì prossimo la verità sulla morte dell'uomo di 35 anni deceduto in ambulanza a Napoli il 6 ottobre scorso, in via Nicola Fornelli, nel quartiere di Chiai ... Segnala msn.com
Muore colpito dal taser a Napoli, cinque carabinieri indagati. Salvini: «Io sto con loro» - È attesa per martedì prossimo l’autopsia che dovrà fare chiarezza sulla morte di un uomo di 35 anni, deceduto il 6 ottobre scorso a Napoli dopo essere stato colpito ... Scrive msn.com