Tempo di lettura: 2 minuti Si attende dall’ autopsia in programma per martedì prossimo la verità sulla morte dell’ uomo di 35 anni deceduto in ambulanza a Napoli il 6 ottobre scorso, in via Nicola Fornelli, nel quartiere di Chiaia, dopo essere stato colpito con un taser dai Carabinieri intervenuti per bloccarlo. L’uomo era andato in escandescenze e dopo una lite all’interno della sua abitazione aveva fatto resistenza ai militari intervenuti sul posto. Cinque carabinieri sono stati iscritti nel registro degli indagati, come atto dovuto, per procedere all’autopsia sul corpo dell’uomo. Il Mattino e la Repubblica Napoli riferiscono dei militari indagati nell’inchiesta della Procura che ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Muore colpito da taser, indagati cinque carabinieri