Muharemovic strega tutti il ds del Sassuolo Palmieri fa questo annuncio di mercato sull’ex Juventus | ecco cosa ha detto sul suo futuro!

Muharemovic brilla col Sassuolo, il ds neroverde Palmieri ha fatto questo annuncio di mercato sull’ex Juventus: ecco cosa ha detto. Tarik Muharemovic è una delle grandi rivelazioni di questo avvio di stagione e, dopo aver conquistato il Sassuolo, è finito nel mirino dell’ Inter. A svelarlo è il DS del club emiliano, Francesco Palmieri, che si gode il suo “gran colpo” di mercato. QUI: CALCIOMERCATO JUVE LIVE: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI “Un gran colpo da meno di 4 milioni”. « Un gran colpo. Lo abbiamo pagato meno di 4 milioni. Sono diversi i club ad averci chiesto di lui », ha dichiarato Palmieri a TCR. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
