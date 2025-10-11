Muharemovic Inter Marotta studia il primo colpo per gennaio | tutti gli aggiornamenti sul primo nome nella lista di Chivu

Inter News 24 Muharemovic Inter, Marotta studia l’acquisto del giocatore neroverde per la difesa del futuro: il punto sulla trattativa di mercato. L’ Inter sta pianificando per il futuro e il reparto difensivo è una delle priorità per il prossimo mercato. Un nome nuovo che si fa strada è Tarik Muharemovic, centrale bosniaco classe 2002 del Sassuolo, che sta stupendo in Serie A con prestazioni solide e tecnicamente raffinate. Le sue performance hanno attirato l’attenzione di diversi club, tra cui l’ Inter, che sta monitorando da vicino il giovane difensore. Anche la Juventus è interessata, grazie al 50% sulla futura rivendita del giocatore, ma i nerazzurri sembrano essere in prima linea per acquistarlo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Muharemovic Inter, Marotta studia il primo colpo per gennaio: tutti gli aggiornamenti sul primo nome nella lista di Chivu

In questa notizia si parla di: muharemovic - inter

Perché la Lega ha tolto il gol a Carlos Augusto e assegnato l’autogol a Muharemovic in Inter-Sassuolo

L'Inter batte il Sassuolo 2-1, l’autogol di Muharemovic condanna gli emiliani

Inter batte Sassuolo 2-1, l’autogol di Muharemovic condanna gli emiliani

Poniamo - come assunto - che l'#Inter voglia davvero acquistare un calciatore di prospettiva per sostituire #Acerbi. Un profilo alla #Muharemovic o #Idzes, che arriverebbe a una cifra ragionevole. In questo scenario, basterebbe la conferma di #DeVrij per esse - X Vai su X

Palmieri (ds Sassuolo) conferma: "L'#Inter è tra i club che hanno chiesto informazioni per #Muharemovic". ? - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Marotta studia il colpo in difesa per gennaio: Ordonez, Upamecano e Koulierakis in lista - La sessione estiva di calciomercato si è da poco conclusa, ma in casa Inter le manovre non si fermano, con la dirigenza nerazzurra che sta già preparando il terreno per un nuovo colpo in difesa in ... Come scrive calciomercato.com

Calciomercato Inter News/ Rabiot, è addio al Marsiglia: Marotta studia lo scambio (oggi 19 agosto 2025) - Intanto, i fatti: Pavard come sappiamo è finito nel mirino del Neom, squadra saudita che di recente ha affrontato la Roma in amichevole, e i contatti tra le parti procedono spediti. Scrive ilsussidiario.net