Movimenti sospetti al centro scommesse | cittadino chiama il 112 e sventa rapina a Salerno
Momenti di panico, nella tarda serata di ieri, a Mercatello, dove due uomini armati di pistola hanno fatto irruzione all'interno di un centro scommesse in via Raffaele Mauri per compiere una rapina. La dinamicaSecondo una prima ricostruzione, uno dei malviventi ha minacciato con una pistola uno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: movimenti - sospetti
Movimenti sospetti nel condominio, arrestato un 18enne: in casa droga, botti illegali e taser
Movimenti sospetti nel condominio Acer, scoperto a spacciare cocaina a 73 anni
Viterbo, attentato sventato: «Un cittadino ha segnalato dei movimenti sospetti». Spunta la pista del traffico d'armi. Caccia al terzo uomo
Sardegna Cronaca - I carabinieri sono intervenuti dopo aver osservato a lungo movimenti sospetti nella sua abitazione - facebook.com Vai su Facebook
Truffe in agguato? Chi si ferma è salvo. Finta chiamata dalla Polizia Postale? Messaggio con link sospetto? Fermati, rifletti, verifica. La famiglia #INavigati ti invita a non cedere alla fretta e ad accertarti di eventuali movimenti sospetti https://lnkd.in/dS - X Vai su X
Garlasco, movimenti anomali sui conti della famiglia Sempio e dell’ex carabiniere Sapone - La relazione della Guardia di finanza nell’ambito nell'inchiesta bresciana che vede al centro l'ex procuratore pavese Mario Venditti e si intreccia con l’omicidio di Chiara Poggi ... Da msn.com