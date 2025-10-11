Movimenti sospetti al centro scommesse | cittadino chiama il 112 e sventa rapina a Salerno

Momenti di panico, nella tarda serata di ieri, a Mercatello, dove due uomini armati di pistola hanno fatto irruzione all'interno di un centro scommesse in via Raffaele Mauri per compiere una rapina. La dinamicaSecondo una prima ricostruzione, uno dei malviventi ha minacciato con una pistola uno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

