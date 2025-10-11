Inaugurato il Sistina Chapiteau e nuove date per Moulin Rouge! Il musical: un viaggio emozionante destinato a stupire il pubblico fino al 4 gennaio, con Diana Del Bufalo e Luca Gaudiano. Taglio del nastro ieri per il Sistina Chapiteau, la nuova grande struttura teatrale della Capitale, concepita per un’esperienza totalmente immersiva e spettacolare: Ospiterà, dal 15 ottobre, Moulin Rouge! Il musical. Un viaggio emozionante destinato a stupire il pubblico fin dal primo istante. Pronto a conquistare il pubblico italiano, lo spettacolo è stato presentato ieri mattina a Roma con un esclusivo showcase del Cast in costume accompagnato dall’Orchestra dal vivo e alla presenza dell’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio per inaugurare il nuovo strabiliante spazio con il simbolico Taglio del nastro. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Moulin Rouge! Il musical, nuove date e taglio del nastro per il Sistina Chapiteau