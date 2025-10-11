GROSSETO Al via l’appuntamento dedicato ai motori Grosseto Motor Village. Torna ad aprirsi il centro fiere del Madonnino oggi con l’inaugurazione della manifestazione dedicata ai motori contornati da musica, auto d’epoca, spettacoli fino a tarda notte, un concentrato di emozioni racchiuse in programma ricco di show mozzafiato con stuntman professionisti su due e quattro ruote e proseguirà anche domani. Alle 16.30 di questo pomeriggio l’inaugurazione. In arrivo direttamente da Cinecitta World, Hurricane Motor Show, l’attrazione che tiene il pubblico con il fiato in sospeso. Uno spettacolo motoristico di alto livello con professionisti che hanno scelto il rischio come propria attività lavorativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Motori al Madonnino. Taglio del nastro per il Grosseto Village